Італія: 743 загиблих за добу, кількість хворих на коронавірус відновила різке зростання
За минулу добу в Італії від коронавірусу померли 743 людини, загальна кількість жертв зросла до 6820, однак у епіцентрі епідемії, у Ломбардії, динаміка кількості хворих є відносно оптимістичною.
Як повідомляє кореспондент "Європейської правди", про це йдеться у щоденній статистиці, оприлюдненій італійським департаментом цивільного захисту.
Кількість інфікованих зросла на 8,2% або на 5249 осіб за останню добу. Загалом в Італії тепер нараховується 54 030 осіб, хворих на коронавірус.
Нове збільшення зафіксовано після двох днів зниження кількості летальних випадків
Із симптомами хвороби госпіталізовані загалом 21 937 пацієнтів, 3396 перебувають у відділеннях інтенсивної терапії, тоді як 28 697 знаходяться в домашній ізоляції.
Більше половини всіх випадків зафіксовано у Ломбардії – 30 703 осіб (дані враховують хворих, померлих, та пацієнтів, які одужали), далі ідуть Емілія Романа (9254) та Венето (5948).
Водночас, дані вівторка свідчать про зменшення темпів поширення хвороби у Ломбардії. За минулу добу тут кількість діагностованих хворих збільшилася на 1942 людини, суттєво менше половина загальноіталійської кількості. Натомість, збільшилися темпи у низці інших провінцій, де карантин був запроваджений пізніше.
Нагадаємо, 21 березня в Італії за добу було зареєстровано 793 смерті через коронавірус. Це найбільший показник з початку епідемії. За день до того померли 627 осіб.
В останні два дні в Італії заявляли про зменшення темпів зростання заражень коронавірусом і навіть обережно говорили про "появу світла в кінці тунелю".
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