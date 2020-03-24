Меню
Укр / Рус
Укр / Рус

Выбор редакции

Италия: 743 погибших за сутки, число больных из-за коронавируса возобновило резкий рост

ЕС на 30 дней ограничил въезд граждан третьих стран, чтобы сдержать коронавирус

ЕС согласовал начало переговоров о вступлении двух стран в Союз

Коронавирус: Польша вводит запрет на свободное передвижение






Италия: 743 погибших за сутки, число больных из-за коронавируса возобновило резкий рост

Вторник, 24 марта 2020, 19:15

За прошедшие сутки в Италии от коронавируса умерли 743 человека, общее количество жертв возросло до 6820. Новое увеличение зафиксировано после двух дней снижения количества летальных случаев.

Как сообщает корреспондент "Европейской правды", об этом говорится в ежедневной статистике, обнародованной итальянским департаментом гражданской защиты.

Количество инфицированных возросло на 8,2% или на 5249 человек за последние сутки. Всего в Италии теперь насчитывается 54 030 лиц, заболевших из-за коронавируса.

Читайте также
18 дней интенсивной терапии: в Италии выписали из больницы "пациента №1"

С симптомами болезни госпитализированы в целом 21937 пациентов, 3396 находятся в отделениях интенсивной терапии, тогда как 28 697 находятся в домашней изоляции.

Более половины всех случаев зафиксировано в Ломбардии - 30 703 человек (данные учитывают больных, умерших, и пациентов, которые выздоровели), далее идут Эмилия Романья (9254) и Венето (5948).

Напомним, 21 марта в Италии за сутки было зарегистрировано 793 смерти из-за коронавируса. Это самый большой показатель с начала эпидемии. За день до того умерли 627 человек.

В последние два дня в Италии заявляли об уменьшении темпов роста заражений коронавирусом и даже осторожно говорили о "появление света в конце тоннеля".

Читайте также  - Коронавирус из Бергамо: почему эпидемия в Италии похожа на катастрофу, а в Германии – нет

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.
Коронавирус Италия
powered by lun.ua