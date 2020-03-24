Италия: 743 погибших за сутки, число больных из-за коронавируса возобновило резкий рост

За прошедшие сутки в Италии от коронавируса умерли 743 человека, общее количество жертв возросло до 6820. Новое увеличение зафиксировано после двух дней снижения количества летальных случаев.

Как сообщает корреспондент "Европейской правды", об этом говорится в ежедневной статистике, обнародованной итальянским департаментом гражданской защиты.

Количество инфицированных возросло на 8,2% или на 5249 человек за последние сутки. Всего в Италии теперь насчитывается 54 030 лиц, заболевших из-за коронавируса.

С симптомами болезни госпитализированы в целом 21937 пациентов, 3396 находятся в отделениях интенсивной терапии, тогда как 28 697 находятся в домашней изоляции.

Более половины всех случаев зафиксировано в Ломбардии - 30 703 человек (данные учитывают больных, умерших, и пациентов, которые выздоровели), далее идут Эмилия Романья (9254) и Венето (5948).

Напомним, 21 марта в Италии за сутки было зарегистрировано 793 смерти из-за коронавируса. Это самый большой показатель с начала эпидемии. За день до того умерли 627 человек.

В последние два дня в Италии заявляли об уменьшении темпов роста заражений коронавирусом и даже осторожно говорили о "появление света в конце тоннеля".

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