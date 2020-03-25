В Бельгии защитные маски и санитайзеры продают только по рецепту

Правительство Бельгии распорядился продавать защитные маски определенного типа и гидроалкогольные гели только по рецепту врача.

Как сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Le Soir, о новой мере объявил министр экономики страны.

Маски и гидроалкогольний гель, а также пять других средств для защиты и дезинфекции сейчас доступны для покупки в розницу только по рецепту и в определенных аптечных учреждениях.

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В перечне продуктов есть маски FFP2 и FFP3, гидроалкогольниые гели, а также фартуки и защитные очки, нитриловые перчатки с рукавами не менее 300 мм, а также спирт для рук. Назначить применения этих средств должен медицинский работник.

За последние 10 дней Бельгия получила 11,5 млн хирургических масок и 459 тысяч масок FFP2. По словам премьер-министра страны, ожидается больше поставок.

Напомним, в странах Евросоюза резко выросли продажи нелегальных лекарств и медицинских средств онлайн в связи с пандемией коронавируса.