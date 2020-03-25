Парламент Британии прекращает работу на четыре недели

Парламент Великобритании намерен приостановить проведение заседаний по крайней мере на четыре недели со среды в рамках усилий по замедлению распространения коронавируса.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Reuters.

Парламент должен был закрыться на трехнедельный пасхальный перерыв с 31 марта, но теперь депутаты пойдут на каникулы на неделю раньше, поскольку есть риск заражения политиков и сотрудников.

Парламент уже закрыт для посетителей, а количество депутатов в Палате общин сократили, чтобы они могли сидеть на большем расстоянии друг от друга в соответствии с рекомендациями по социальному дистанцированию.

Министр жилищного строительства Роберт Дженрик сказал, что, хотя большинство законодателей хотели, чтобы парламент продолжал заседать, чтобы внимательно следить за правительством, важно также защитить сотрудников, которые там работают.

"Я уверен, что парламент вернется после Пасхальных каникул, и я думаю, что действительно важно, каким бы глубоким и серьезным этот кризис ни был, чтобы парламент в той или иной форме продолжал функционировать", - сказал он.

Ожидается, что верхняя палата, Палата лордов, в среду утвердит чрезвычайное законодательство, предоставив власти широкие полномочия для борьбы с растущей вспышкой коронавируса.

Напомним, в Великобритании количество больных COVID-19 выросло до 8077 человек, в результате болезни умерли 422 человека.

23 марта премьер Великобритании Борис Джонсон ввел в стране режим жесткого карантина на три недели, позволив выходить людям из дома только в случае крайней необходимости.

Таким образом Великобритания радикально изменила стратегию реагирования на пандемию. Ранее страна не планировала ограничивать распространение вируса среди молодого населения, а хотела выработать национальный иммунитет к болезни.