Президент Европарламента завершает самоизоляцию и будет председательствовать на пленарной сессии

Президент Европейского парламента Давид Сассоли сегодня завершит самоизоляцию и уже завтра будет председательствовать на пленарном заседании.

Как сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Politico, об этом заявил пресс-секретарь Сассоли.

10 марта президент Европарламента изолировался на 14 дней после путешествия в Италию.

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На сайте Европарламента сообщается, что 26 марта на пленарном заседании в Брюсселе планируют обсуждать следующие вопросы:

- инвестиционная инициатива по реагированию на пандемию коронавируса, предусматривающая предоставление странам ЕС до 37 млрд евро из Фонда солидарности для преодоления последствий пандемии;

- расширение масштабов помощи из Фонда солидарности, чтобы охватить экстренные ситуации в сфере здравоохранения;

- инициатива о прекращении пустых авиарейсов ("рейсов-призраков").

В связи с пандемией, на этот раз европарламентарии смогут участвовать в заседании и голосовать дистанционно.

20 марта коронавирус впервые подтвердили у депутата Европарламента. 23 марта в институции сообщили о смерти одного из работников. Он работал подрядчиком в Генеральном директорате по вопросам инноваций и технологической поддержки.