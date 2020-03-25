Меню
Укр / Рус
Укр / Рус

Выбор редакции

Коронавирус в Италии: эпидемия в Ломбардии спадает, общая смертность до сих пор высокая

Польша официально продолжила закрытие границ до 13 апреля

Испания обошла Китай по числу смертей от коронавируса: более 700 погибших за сутки

Наследник британской короны заразился коронавирусом






ООН запускает глобальный план реагирования на коронавирус с $33 млн для Украины

Среда, 25 марта 2020, 17:30

Генеральный секретарь ООН объявил о запуске Глобального плана гуманитарного реагирования на коронавирус с общим бюджетом 2 миллиарда долларов. Из них 33 миллиона предусмотрены для борьбы с COVID-19 на востоке Украины.

Как сообщает "Европейская правда" со ссылкой на "Укрінформ", об этом рассказал постоянный представитель Украины при ООН Сергей Кислица.

"Глобальный план, о котором сегодня заявил генсек ООН, включает пакет помощи для Украины. Сначала речь шла о выделении $20 млн на борьбу с коронавирусом, но по итогам переговоров с представителями соответствующих структур ООН, сумму увеличили до 33 миллионов", - отметил он.

Средства предусмотрены для противодействия коронавирусу на востоке Украины, по обе стороны от линии соприкосновения.

План предусматривает:

- поддержку учреждений здравоохранения;

- обеспечение продовольственной безопасности и товаров первой необходимости;

- поддержку пожилых людей и людей с инвалидностью в условиях самоизоляции;

- помощь в организации дистанционного школьного образования.

"Нужно позаботиться о том, чтобы наиболее незащищенные категории украинцев имели средства для лечения и минимизации негативного влияния коронавируса", - подчеркнул постоянный представитель Украины при ООН.

По его словам, также украинская сторона проработала с ВОЗ, ЮНИСЕФ, ПРООН другой пакет помощи на $38 млн для Украины. Он включает поддержку в закупке лекарств и оборудования, усиление координации на местах и ​​обеспечение профессионального анализа ситуации в стране.

В целом Глобальный план ООН гуманитарного реагирования на COVID-19 предусматривает привлечение 2 миллиардов долларов для остановки неконтролируемого распространения коронавируса в Южной Америке, Африке, на Ближнем Востоке и в Азии. Он включает поставку лабораторного оборудования и медикаментов, установку дополнительных станций для личной гигиены, информационные кампании по защите от инфекции.

Как сообщалось ранее, генсек ООН призвал страны G20 предоставить триллионы долларов развивающимся странам для преодоления последствий пандемии.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.
Коронавирус ООН
powered by lun.ua