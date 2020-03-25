ООН запускает глобальный план реагирования на коронавирус с $33 млн для Украины

Генеральный секретарь ООН объявил о запуске Глобального плана гуманитарного реагирования на коронавирус с общим бюджетом 2 миллиарда долларов. Из них 33 миллиона предусмотрены для борьбы с COVID-19 на востоке Украины.

Как сообщает "Европейская правда" со ссылкой на "Укрінформ", об этом рассказал постоянный представитель Украины при ООН Сергей Кислица.

"Глобальный план, о котором сегодня заявил генсек ООН, включает пакет помощи для Украины. Сначала речь шла о выделении $20 млн на борьбу с коронавирусом, но по итогам переговоров с представителями соответствующих структур ООН, сумму увеличили до 33 миллионов", - отметил он.

Средства предусмотрены для противодействия коронавирусу на востоке Украины, по обе стороны от линии соприкосновения.

План предусматривает:

- поддержку учреждений здравоохранения;

- обеспечение продовольственной безопасности и товаров первой необходимости;

- поддержку пожилых людей и людей с инвалидностью в условиях самоизоляции;

- помощь в организации дистанционного школьного образования.

"Нужно позаботиться о том, чтобы наиболее незащищенные категории украинцев имели средства для лечения и минимизации негативного влияния коронавируса", - подчеркнул постоянный представитель Украины при ООН.

По его словам, также украинская сторона проработала с ВОЗ, ЮНИСЕФ, ПРООН другой пакет помощи на $38 млн для Украины. Он включает поддержку в закупке лекарств и оборудования, усиление координации на местах и ​​обеспечение профессионального анализа ситуации в стране.

В целом Глобальный план ООН гуманитарного реагирования на COVID-19 предусматривает привлечение 2 миллиардов долларов для остановки неконтролируемого распространения коронавируса в Южной Америке, Африке, на Ближнем Востоке и в Азии. Он включает поставку лабораторного оборудования и медикаментов, установку дополнительных станций для личной гигиены, информационные кампании по защите от инфекции.

Как сообщалось ранее, генсек ООН призвал страны G20 предоставить триллионы долларов развивающимся странам для преодоления последствий пандемии.