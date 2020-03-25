Коронавірус в Італії: епідемія в Ломбардії спадає, загальна смертність досі висока

В Італії від коронавірусу протягом останньої доби померли 683 людини, загальна кількість смертей досягла 7503.

Як повідомляє "Європейська правда" відповідні дані оприлюднив Департамент цивільного захисту Італії.

В Італії з початку епідемії коронавірусом діагностували у 74 386 осіб - це на 5 210 осіб більше, ніж за попередню добу.

З них 7503 померлих, при цьому протягом останньої доби померли 683 людини - це трохи менше, ніж вчора, коли влада Італії повідомила про 743 загиблих.

З початку епідемії видужали 9362 людини. При цьому дуже висока кількість - 1036 людей - одужали протягом останніх 24 годин.

Слід зазначити, що у Ломбардії, яка стала епіцентром епідемії, кількість нових хворих продовжує зменшуватися. Протягом останніх 24 годин захворіли 1643 людини, що є найменшим показником за останній час. Всього у Ломбардії зареєстровано понад 32 тисячі хворих. Протягом попередньої доби було зареєстровано 1942 діагностованих хворих, що вважали позитивним показником для цього регіону. За добу в Ломбардії померло 298 людей, що також далеко від пікових значень. У минулу суботу у цьому регіоні за одну добу померло 546 людей.

У низці інших регіонів захворюваність зросла, але у жодному з них наразі не демонструє пікових значень, подібних до ломбардійських.

Наразі в Італії нараховується 57521 пацієнт з позитивним результатом на коронавірус. Станом на вчора таких було 54030.

23 112 пацієнтів госпіталізовані з симптомами захворювання COVID-19; з них 3 489 знаходяться в реанімації (+93 в порівнянні з вчорашнім днем; вчорашній приріст в порівнянні з позавчорашнім днем склав +192), а 30 920 перебувають у домашньому карантині.

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