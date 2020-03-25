Коронавирус в Италии: эпидемия в Ломбардии спадает, общая смертность до сих пор высокая

В Италии от коронавируса в течение последних суток умерли 683 человека, общее количество смертей достигло 7503.

Как сообщает "Европейская правда" соответствующие данные обнародовал Департамент гражданской защиты Италии.

В Италии с начала эпидемии коронавирус диагностировали у 74 386 человек - это на 5 210 человек больше, чем за предыдущие сутки.

Из них 7503 умерших, при этом в течение последних суток умерли 683 человека - это чуть меньше, чем вчера, когда власти Италии сообщили о 743 погибших.

С начала эпидемии выздоровели 9362 человека. При этом очень высокое количество - 1036 людей - выздоровели в течение последних 24 часов.

Следует отметить, что в Ломбардии, которая стала эпицентром эпидемии, количество больных продолжает уменьшаться. В течение последних 24 часов заболели 1643 человека, что является наименьшим показателем за последнее время. Всего в Ломбардии зарегистрировано более 32 тысяч больных. В течение предыдущих суток было зарегистрировано 1942 диагностированных больных, считали положительным показателем для этого региона. За сутки в Ломбардии умерло 298 человек, что также далеко от пиковых значений. В минувшую субботу в этом регионе за одни сутки умерло 546 человек.

В ряде других регионов заболеваемость выросла, но в одном из них пока не демонстрирует пиковых значений, подобных ломбардийским.

Сейчас в Италии насчитывается 57521 пациент с положительным результатом на коронавирус. По состоянию на вчера таких было 54030.

23 112 пациентов госпитализированы с симптомами заболевания COVID-19; из них 3 489 находятся в реанимации (+93 в сравнении с вчерашним днем; вчерашний прирост по сравнению с позавчерашним днем составил +192), а 30 920 находятся в домашнем карантине.

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