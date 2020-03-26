Франція поверне війська з Іраку через коронавірусну кризу 

Франція виведе свої війська, розквартировані в Іраку, через спалах коронавірусу.

Як повідомляє "Європейська правда" з посиланням на 20 Minutes, про це у середу оголосило Міністерство оборони Франції.

"Франція ухвалила рішення про репатріацію свого персоналу, розміщеного в рамках операції "Шаммаль" в Іраку", - повідомили в міністерстві.

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Очікується, що додому повернуться близько 200 військових, які були залучені у тренувальних місіях. У відомстві додали, що рішення є тимчасовим.

Водночас міністерство підкреслило, що армія продовжить повітряні операції проти терористичної організації "Ісламська держава".

Нагадаємо, президент Франції Еммануель Макрон ввечері в середу, 25 березня, оголосив про проведення операції "Стійкість" за участю армії для боротьби з поширенням коронавірусу.

В рамках нової операції вертольотоносець Mistral буде відправлений в південну частину Індійського океану, а вертольотоносець Dixmude - в зону Антильських островів і Гвіани на підтримку французьких заморських територій.

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Французькі військові беруть активну участь в медичних та логістичних операціях від початку кризи в галузі охорони здоров'я через коронавірус. Військові евакуювали пацієнтів з сильно постраждалого східного регіону Франції в райони, менш заповнені пацієнтами з коронавірусом.

Нагадаємо, у Франції коронавірусом за добу заразилися майже 3 тисячі людей, понад 230 померли.

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