Франция вернет войска из Ирака из-за коронавирусного кризиса

Франция выведет свои войска, расквартированные в Ираке, из-за вспышки коронавируса.

Как сообщает "Европейская правда" со ссылкой на 20 Minutes, об этом в среду объявило Министерство обороны Франции.

"Франция приняла решение о репатриации своего персонала, размещенного в рамках операции "Шаммаль" в Ираке", - сообщили в министерстве.

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Ожидается, что домой вернутся около 200 военных, которые участвовали в тренировочных миссиях. В ведомстве добавили, что решение это временное.

В то же время в министерстве подчеркнули, что армия продолжит воздушные операции против террористической организации "Исламское государство".

Напомним, президент Франции Эммануэль Макрон вечером в среду, 25 марта, объявил о проведении операции "Стойкость" с участием армии для борьбы с распространением коронавируса.

В рамках новой операции вертолетоносец Mistral будет отправлен в южную часть Индийского океана, а вертолетоносец Dixmude - в зону Антильских островов и Гвианы в поддержку французских заморских территорий.

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Французские военные активно участвуют в медицинских и логистических операциях с начала кризиса в области здравоохранения в связи с коронавирусом. Военные эвакуировали пациентов из сильно пострадавшего восточного региона Франции в районы, менее заполненные пациентами с коронавирусом.

Напомним, во Франции коронавирусом за сутки заразились почти 3000 человек, более 230 умерли.

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