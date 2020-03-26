Во Франции больных коронавирусом втрое больше, чем по статистике - Агентство общественного здоровья

Реальное количество новых случаев коронавируса во Франции за неделю может превышать 41 тысячу, что втрое больше, чем лабораторно подтвержденных случаев за этот период.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на недельный вестник Агентства общественного здоровья Франции, обнародованный утром 26 марта.

В документе говорится, что по данным мониторинга сети "Стражи" ("Sentinelles"), среди пациентов, которые обращались к своим терапевтам на материковой части Франции в период с 17 по 22 марта, может быть до 41 836 пациентов с COVID-19.

"Этот специфический мониторинг начали с 17 марта, поэтому невозможно провести сравнение с данными за более давние периоды", - отмечают в документе.

По официальной статистике, за этот период зафиксировали около 13 200 лабораторно подтвержденных случаев: по состоянию на вечер 16 марта было зафиксировано около 6630 случаев, на вечер 23 марта - около 19 800 тысяч.

В материале BFMTV отмечают, что такая разница в цифрах обусловлена ​​тем, что лабораторные тесты проводились в основном для госпитализированных пациентов и персонала, которых ухаживает за ними. Поэтому неудивительно, что количество случаев, диагностированных терапевтами, значительно больше, чем лабораторно подтвержденных.

Больше всего случаев обнаружили в регионах Иль-де-Франс, Гран-Эст и Луаре.

По данным, указанным в еженедельнике, 68% пациентов, которых пришлось лечить в отделениях интенсивной терапии, имели другие хронические проблемы со здоровьем, 62% были старше 65 лет.

По данным на вечер 25 марта, во Франции за сутки от коронавируса умер 231 человек, общее количество заражений превысило 25 000.