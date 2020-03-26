Португалія відкликає військових з Іраку у зв’язку з пандемією

Португалія відкликає 33 своїх військових з Іраку у зв’язку з пандемією коронавірусу.

Як пише "Європейська правда", про це повідомило Міністерство оборони Португалії.

"Оскільки немає можливості повною мірою убезпечити здоров’я військових, уряд Іраку прийняв рішення призупинити усі тренування для їхніх військових до другої половини травня. З цієї причини ми вирішили відкликати 31 військовослужбовця з комплексу Бесмая Рендж біля Багдада та двох військових, які перебувають з дипломатичним корпусом місії", - йдеться у повідомленні.

Загалом контингент Португалії в Іраку налічує 35 військових.



Нагадаємо, 18 березня Португалія оголосила надзвичайну ситуацію та закликала громадян не виходити з дому без нагальної потреби. Попередньо обмеження запроваджені до 2 квітня.







Станом на 26 березня, кількість зареєстрованих у Португалії випадків коронавірусу перевищила 3,5 тисячі.



Прем’єр-міністр країни Антоніу Кошта заявив, що економічні наслідки від пандемії будуть "подібними до цунамі" та закликав ЄС розробити аналог "плану Маршалла" для їхнього пом’якшення. За його словами, захист робочих місць протягом карантину коштуватиме уряду 1 мільярд євро щомісяця.

