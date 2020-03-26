Португалия отзывает войска из Ирака в связи с пандемией

Португалия отзывает 33 своих военных из Ирака в связи с пандемией коронавируса.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщило Министерство обороны Португалии.

"Поскольку нет возможности в полной мере обезопасить здоровье военнослужащих, правительство Ирака приняло решение приостановить все тренировки для их военных ко второй половине мая. По этой причине мы решили отозвать 31 военнослужащего из комплекса Бесмая Рендж возле Багдада и двух военных, находящихся с дипломатическим корпусом миссии", - говорится в сообщении.

Всего контингент Португалии в Ираке насчитывает 35 военных.

Напомним, 18 марта Португалия объявила чрезвычайную ситуацию и призвала граждан не выходить из дома без крайней необходимости. Предварительно ограничения введены до 2 апреля.

По состоянию на 26 марта, количество зарегистрированных в Португалии случаев коронавируса превысило 3,5 тысячи.

Премьер-министр страны Антониу Кошта заявил, что экономические последствия пандемии будут "подобны цунами" и призвал ЕС разработать аналог "плана Маршалла" для их смягчения. По его словам, защита рабочих мест в течение карантина будет стоить правительства 1 млрд евро ежемесячно.