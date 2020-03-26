Польща заперечує блокування транзиту медичних засобів

Польща заперечує інформацію про блокування товарів медичного призначення, які транзитом перевозяться через її територію.

Як повідомляє "Європейська правда", про це йдеться у заяві Міністерства закордонних справ Польщі.

Читайте також МЗС Польщі викликало посла РФ через заяви російського сенатора

"Ми рішуче заявляємо, що не відповідають дійсності повідомлення, які все частіше з`являються в інформаційному просторі, про начебто блокування з боку польських служб товарів медичного призначення, які перевозяться транзитом через Польщу", - йдеться у заяві.

Зазначається, що обмеження на вивіз медичних товарів з території країни, запроваджені розпорядженням польського Міністерства охорони здоров’я від 20 березня, стосуються "виключно продукції, яка виробляється на території Польщі або придбана польськими підприємцями для подальшого розповсюдження".

У такому випадку підприємці мають погодити вивезення чи продаж товару з Міністерством охорони здоров’я.

"Визначені у вказаному розпорядження медичні вироби, які замовляє одна держава в іншій третій державі, можуть безперешкодно провозитися транзитом через територію Польщі – за умови представлення транспортної провізної документації і фактури, де вказується, що товари не походять від польського підприємця як продавця", - пояснюють у заяві.

Нагадаємо, раніше Польща спростувала повідомлення російських ЗМІ та окремих політиків РФ щодо нібито блокування повітряного простору для російських військових літаків, які транспортували медичну допомогу Італії для боротьби з коронавірусом.



Читайте також: Щит проти епідемії: як Польща планує врятувати економіку від коронавірусу