В Германии спрогнозировали наихудший сценарий от коронавируса без жесткого карантина

Министерство внутренних дел Германии составило сценарии распространения коронавируса в стране при различных карантинных мерах и последствий распространения болезни.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Spiegel.

В исследовании приняли участие ученые из разных областей науки, которые должны были ответить на вопрос о том, когда кризис здравоохранения может превратиться в государственный и системный кризис и как это можно предотвратить. Исследование было передано в Министерство обороны и Федеральную канцелярию 22 марта.

В худшем сценарии ученые описывают, что происходит, если государство мало что сделает для борьбы с эпидемией, например, запретит только крупные события и ограничит поездки.

В результате такого сценария 70% населения вскоре будут инфицированы, более 80% пациентов потребуется госпитализация в интенсивной терапии, но больницы не рассчитаны на такое количество. Число погибших в Германии превысит миллион человек.

Другой сценарий описывает строгое подавление новых инфекций, включая большое количество тестов и строгую изоляцию зараженных. Для этого в ближайшие несколько недель необходимо будет увеличить количество тестов и установить мобильные лаборатории.

Сначала исследования предусматривает увеличение тестовой мощности до 100 000 в день, через несколько недель до 200 000 в день. По данным Федерального министерства здравоохранения, в настоящее время в Германии проводится 200 000 анализов в неделю.

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"Чтобы сделать тестирование более быстрым и эффективным, долгосрочное использование больших данных и отслеживание местоположения крайне важно", - говорится в докладе.

Если следовать этой модели, согласно подсчетам ученых, около миллиона человек в Германии заразятся, но умрут только 12 000 пациентов. Строгая процедура должна сохраняться в течение двух месяцев.

Но поскольку впоследствии лишь небольшая часть населения будет иммунизирована против вируса, "должны сохраняться высокие уровни бдительности", говорится в документе.

В Германии зарегистрировано более 43 000 случаев инфицирования новым коронавирусом. Более 260 инфицированных умерли.

Напомним, немецкое правительство представило пакет мер на сумму до 750 млрд евро, чтобы смягчить ущерб от вспышки коронавируса для крупнейшей экономики Европы.

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