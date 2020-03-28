Кількість заражених коронавірусом у США перевищила 100 тисяч

Коронавірусом у США заразились понад 100 тисяч людей, кількість загиблих у зв’язку з пандемією перевищила 1500 осіб.

Як повідомляє "Європейська правда", про це пише видання The New York Times, посилаючись на власну базу даних.

На початку цього тижня США випередили Китай та Італію за кількістю заражень. Кількість підтверджених випадків швидко зростає в останні дні після старту активного тестування населення, яке раніше "гальмувалось" через затримки у постачанні тест-систем.

Поширення вірусу у США Графіка: the new york times

У п’ятницю президент Дональд Трамп схвалив закон про виділення 2 трильйонів доларів на допомогу безробітним і підприємствам, які постраждали від епідемії коронавірусу, а також для покупки терміново необхідного медичного обладнання.

Пакет заходів з порятунку, який є найбільшим з коли-небудь прийнятих Конгресом, включає в себе фонд в $500 мільярдів для допомоги постраждалим галузям промисловості і таку ж суму для прямих виплат до $3000 доларів родинам в США.

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