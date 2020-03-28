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Количество зараженных коронавирусом в США превысило 100 тысяч

Суббота, 28 марта 2020, 11:27

Коронавирусом в США заразились более 100 тысяч человек, количество погибших в связи с пандемией превысило 1500 человек.

Как сообщает "Европейская правда", об этом пишет издание The New York Times, ссылаясь на собственную базу данных.

В начале этой недели США опередили Китай и Италию по количеству заражений. Число подтвержденных случаев быстро растет в последние дни после старта активного тестирования населения, которое ранее "тормозилось" из-за задержек в поставках тест-систем.

 
Распространение вируса в США
ГРАФИКА: THE NEW YORK TIMES

В пятницу президент Дональд Трамп одобрил закон о выделении 2 триллионов долларов в помощь безработным и предприятиям, пострадавшим от эпидемии коронавируса, а также для покупки срочно необходимого медицинского оборудования.

Пакет мер по спасению, который является крупнейшим из когда-либо принятых Конгрессом, включает в себя фонд в $500 млрд для помощи пострадавшим отраслям промышленности и такую ​​же сумму для прямых выплат до $3 тысяч долларов семьям в США.

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