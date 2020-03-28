Українців з польського кордону вивезли 500 рейсами, черг немає - МВС

Українців, що напередодні утворили величезні черги на кордоні з Польщею, евакуювали 500 рейсами, станом на ранок суботи черги немає.

Про повідомила пресслужба МВС в суботу, пише "Європейська правда".

"Щоб перевезти громадян, було залучено 80 автобусів та мікроавтобусів, якими здійснено понад 500 рейсів. На ранок сьогодні, черг пішоходів перед пунктами пропуску немає", - проінформували в міністерстві.

Читайте також На польському кордоні утворилися довжелезні черги з українців, охочих повернутись додому

За даними МВС, у п’ятницю через державний кордон було пропущено в Україну майже 22,5 тисячі осіб, які прийшли до кордону пішки. Найбільше з них оформили на в’їзд в пунктах пропуску: "Ягодин" - 6,5 тисячі, "Краківець" - 6,5 тисячі, "Рава-Руська" - 4,7 тисячі, "Чоп (Тиса)" - 2,2 тисячі, "Вилок" - понад 800, "Лужанка" - 800, "Ужгород" - 700 громадян.

Державна прикордонна служба України залучила до перевезення українців транспортні засоби, надані місцевою владою та ДСНС.

До оформлення громадян залучили додаткові прикордонні наряди, працювали допоміжні смуги руху.

Крім того, прикордонники відкрили піший напрямок руху поряд з пунктом пропуску "Краківець", де на автомагістралі А4 розгорнули пересувні автомобільні комплекси прикордонного контролю на базі двох автомобілів. 12 експертів з перевірки документів оформили на вхід в Україну майже 2 400 пішоходів.

Читайте також Польща офіційно продовжила закриття кордонів до 13 квітня

Нагадаємо, після звістки про закриття Україною кордонів тисячі українців утворили черги на польсько-українському кордоні, намагаючись залишити територію Польщі.

Напередодні президент Володимир Зеленський заявив, що до кінця дня 27 березня державний кордон буде закрито.

В МЗС України пізніше уточнили, що після 27 березня можливість потрапити в Україну на приватному авто та пішки збережеться у пунктах пропуску, які надають таку можливість.

Читайте також: Як Україна закриває кордони від 28 березня: пояснення МЗС