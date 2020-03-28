Украинцев с польской границы вывезли 500 рейсами, очередей нет - МВД

Украинцев, которые накануне образовали огромные очереди на границе с Польшей, эвакуировали 500 рейсами, по состоянию на утро субботы очереди нет.

Об этом сообщила пресс-служба МВД в субботу, пишет "Европейская правда".

"Чтобы перевезти граждан, было привлечено 80 автобусов и микроавтобусов, которыми совершено более 500 рейсов. Утром сегодня очередей пешеходов перед пунктами пропуска нет", - проинформировали в министерстве.

Читайте также На польской границе образовались огромные очереди из украинцев, желающих вернуться домой

По данным МВД, в пятницу через государственную границу было пропущено в Украину почти 22,5 тысячи человек, которые пришли к границе пешком. Больше всего из них оформили на въезд в пунктах пропуска: "Ягодин" - 6 500, "Краковец" - 6 500, "Рава-Русская" - 4 700, "Чоп (Тиса)" - 2 200, "Вилок" - более 800, "Лужники" - 800, "Ужгород" - 700 граждан.

Государственная пограничная служба Украины привлекла к перевозке украинцев транспортные средства, предоставленные местной властью и ДСНС.

К оформлению граждан привлекли дополнительные пограничные наряды, работали дополнительные полосы движения.

Кроме того, пограничники открыли пешее направление движения рядом с пунктом пропуска "Краковец", где на автомагистрали А4 развернули передвижные автомобильные комплексы пограничного контроля на базе двух автомобилей. 12 экспертов по проверке документов оформили на вход в Украину почти 2400 пешеходов.

Читайте также Польша официально продолжила закрытие границ до 13 апреля

Напомним, после известия о закрытии Украиной границ тысячи украинцев образовали очереди на польско-украинской границе, пытаясь покинуть территорию Польши.

Накануне президент Владимир Зеленский заявил, что до конца дня 27 марта государственная граница будет закрыта.

В МИД Украины позже уточнили, что после 27 марта возможность попасть в Украину на частном авто и пешком сохранится в пунктах пропуска, которые предоставляют такую ​​возможность.