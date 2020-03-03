Берлін попередив біженців про "закритий шлях" до ЄС

Для біженців, які збираються на турецько-грецькому кордоні, шлях до Євросоюзу закритий.

Як повідомляє "Європейська правда" з посиланням на DW, про це ввечері у понеділок, 2 березня, повідомив представник уряду Німеччини Штеффен Зайберт.

"Ми переживаємо зараз на зовнішніх кордонах Євросоюзу й Туреччини, на суші й на морі, ситуацію, яка викликає серйозне занепокоєння. Ми бачимо біженців і мігрантів, яким турецька сторона сказала, що їхній шлях до ЄС відкритий, що, зрозуміло, не відповідає дійсності", - заявив Зайберт.

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На питання, чи справедливе висловлювання канцлерки Ангели Меркель про те, що 2015 рік не повинен повторитися, яке вона зробила після нещодавньої міграційної кризи, представник уряду відповів ствердно.

Меркель під час виступу в понеділок у Берліні назвала неприйнятним відкриття кордону Туреччиною для біженців у напрямку ЄС. За словами канцлерки, прагнення Анкари домогтися більшої підтримки Євросоюзу в цьому питанні зрозуміле, проте "абсолютно неприйнятно", що цієї мети намагаються досягти "на спинах біженців".

Ердоган у понеділок попередив Європу, що "мільйони мігрантів та біженців" скоро вирушать до її кордонів. Він виступив із заявою після того, як оголосив, що Туреччина більше не може виконувати угоду з ЄС 2016 року щодо стримування біженців.

Греція заявила, що близько тисячі мігрантів досягли її східних Егейських островів від ранку неділі.