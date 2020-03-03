Албанская оппозиция вышла на протест против провала судебной реформы

Тысячи сторонников оппозиции в понедельник вышли на акцию протеста против правительства, они обвиняют в нарушении Конституции, связях с организованной преступностью и провале судебной реформы.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Euractive.

Около 8000 людей приветствовали на акции президента Илира Мету, который созвал протест, заявив, что его обязанность - возглавить "борьбу против" государственного переворота".

Албания под контролем европейских и американских экспертов проверяет 850 судей и прокуроров, чтобы искоренить коррупцию из судебной системы. Большинство судей Верховного и Конституционного суда были освобождены, что побудило многих албанцев заявить о подтверждении коррумпированности судебной власти.

Однако оппозиция утверждает, что правительство пытается установить неоправданный контроль над судебной системой и провалило реформу.

Заполнение вакантных мест в судебной системе превратилось в жесткий спор среди политических партий. Президент Илир Мета даже подав в суд на министра юстиции и еще двух чиновников, обвинив их в нарушении Конституции. Мол, они лишили его полномочий.

На митинге Мета подписал приказ об отмене одного из противоречивых законопроектов, хотя этот шаг был символическим. Он также пригрозил распустить парламент.

Албанская оппозиция хочет, чтобы досрочные выборы разрешили политический кризис.

Европейский Союз заявил Албании, что реформы должны оставаться ее приоритетом, если она хочет присоединиться к блоку.