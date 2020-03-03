Frontex предоставит срочную помощь Греции из-за ситуации на границе с Турцией

Агентство ЕС по охране границ Frontex начнет срочное вмешательство на морских границах Греции из-за потока мигрантов из Турции.

Об этом организация заявила 2 марта, сообщает "Европейская правда".

На границе Греции с Турцией скопились тысячи мигрантов после того, как Турция в субботу сообщила об открытии своих границ с ЕС для беженцев.

Турция заявляет, что количество мигрантов, которые перешли в последние дни с турецкой территории в Грецию, достигло 130 469.

Frontex начнет операцию в связи с просьбой Греции о помощи. Для таких операций у Frontex есть резерв быстрого реагирования численностью 1500 человек.

"Сейчас Frontex тесно сотрудничает с Грецией, чтобы быстро завершить оперативный план быстрого пограничного вмешательства. Как только план будет согласован, Frontex попросит другие государства-члены ЕС и страны, ассоциированные с Шенгенской зоной, немедленно предоставить пограничников и другой соответствующий персонал быстрого реагирования, указав соответствующие профили и количество офицеров от каждого", - говорится в сообщении.

Планируемые мероприятия, как ожидается, будут основаны "на пулах быстрого реагирования из 1500 офицеров и оборудования из стран-членов ЕС и стран, ассоциированных с Шенгенской зоной, которые должны предоставить офицеров и персонал в течение пяти дней и оборудование в течение 10 дней".