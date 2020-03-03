Голова МЗС Фінляндії розповів Лаврову про тяжке становище українців в окупації

Міністр закордонних справ Фінляндії Пекка Хаавісто у Москві розповів про тяжке становище людей на окупованих Росією територіях сходу України.

Про це повідомляє "Європейська правда".

"Я б хотів трохи сказати з точки зору простих людей, які мешкають там. Я недавно був (у Станиці Луганській. - Ред.), я там побачив бабусь, які з труднощами переходять через кордон за їжею або за пенсією, і ситуація для простих людей там зовсім недобра", - зазначив Хаавісто 3 березня під час спільного брифінгу з російським колегою Сергєєм Лавровим.

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Міністр додав: "Цю динаміку, яка намітилася після зустрічі в нормандському форматі, цю можливість слід використати, щоб знайти врешті-решт рішення для врегулювання ситуації".

Фінський міністр під час візиту в Україну позитивно відзначив роботу української сторони на контрольному пункті в’їзду-виїзду (КПВВ) в Станиці Луганський, а саме проведення ремонтно-відновлювальних робіт зруйнованого мосту та запровадження безкоштовного громадського транспорту для цивільних осіб з обмеженою мобільністю.

Хаавісто повідомив, що Фінляндія готує додатковий пакет допомоги на 600 тисяч євро для розмінування на сході України.