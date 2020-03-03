Глава МИД Финляндии рассказал Лаврову о бедственном положении украинцев в оккупации

Министр иностранных дел Финляндии Пекка Хаависто в Москве рассказал о бедственном положении людей на оккупированных Россией территориях востока Украины.

Об этом сообщает "Европейская правда".

"Я бы хотел немного сказать с точки зрения простых людей, проживающих там. Я недавно был (в Станице Луганской. - Ред.), я там увидел бабушек, которые с трудом переходят через границу за едой или за пенсией, и ситуация для простых людей там совсем не хорошая", - отметил Хаависто 3 марта во время совместного брифинга с российским коллегой Сергеем Лавровым.

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Министр добавил: "Эту динамику, которая наметилась после встречи в нормандском формате, эту возможность следует использовать, чтобы найти наконец решение для урегулирования ситуации".

Финский министр во время визита в Украину положительно отметил работу украинской стороны на контрольном пункте въезда-выезда (КПВВ) в Станице Луганской, а именно проведение ремонтно-восстановительных работ разрушенного моста и внедрение бесплатного общественного транспорта для гражданских лиц с ограниченной мобильностью.

Хаависто сообщил, что Финляндия готовит дополнительный пакет помощи на 600 тыс. евро для разминирования на востоке Украины.