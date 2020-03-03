Лавров: Німеччина і Франція бездіяльні щодо заяв України про перегляд Мінських угод

Міністр закордонних справ РФ Сергєй Лавров заявив, що його французький та німецький колеги "бездіяльні" щодо позиції голови МЗС України про необхідність перегляду Мінських угод.

Про це повідомляє "Європейська правда".

Вадим Пристайко раніше заявив, що Україна працює над новою редакцією Мінських угод, адже деякі нинішні пункти "реалізувати неможливо".

Міністр підкреслив, що на попередні зміни, які вносились до мінських домовленостей, а саме щодо "формули Штайнмайєра" та розведення сил, Росія погодилась.

"Мінські домовленості безальтернативні", - сказав Лавров на брифінгу за підсумками зустрічі з головою МЗС Фінляндії Пекка Хаавісто.

"Я надіслав вже не перше звернення міністрам закордонних справ Німеччини і Франції як учасникам нормандського формату із закликом не пропускати без реакції подібні провокаційні заяви офіційних осіб в Києві, але на жаль, поки наші партнери по нормандського формату бездіяльні в цьому сенсі", - зазначив міністр.

Канцлерка Німеччини Ангела Меркель заявила за підсумками саміту "нормандської четвірки" у Парижі, що мінські домовленості "не закам’янілий документ", і привітала пропозиції президента Володимира Зеленського змінити його.

Пристайко днями заявив, що зустріч глав зовнішньополітичних відомств країн "нормандської четвірки" може відбутися наприкінці березня.

Представник України у політичній підгрупі Тристоронньої контактної групи у Мінську Олексій Рєзніков після нормандської зустрічі заявив, що Україна запропонує зміни до Мінських угод на нормандській зустрічі у березні або раніше.