Лавров: Германия и Франция бездействуют в отношении заявлений Украины о пересмотре Минских соглашений

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что его французский и немецкий коллеги "бездействуют" относительно позиции главы МИД Украины о необходимости пересмотра Минских соглашений.

Об этом сообщает "Европейская правда".

Вадим Пристайко ранее заявил, что Украина работает над новой редакцией Минских соглашений, ведь некоторые нынешние пункты "реализовать невозможно".

Министр подчеркнул, что на предыдущие изменения, которые вносились в Минские договоренности, а именно по "формуле Штайнмайера" и разведению сил, Россия согласилась.

"Минские договоренности безальтернативны", - сказал Лавров на брифинге по итогам встречи с главой МИД Финляндии Пекка Хаависто.

"Я отправил уже не первое обращение министрам иностранных дел Германии и Франции как участникам нормандского формата с призывом не пропускать без реакции подобные провокационные заявления официальных лиц в Киеве, но к сожалению, пока наши партнеры по нормандскому формату бездействуют в этом смысле", - отметил министр.

Канцлер Германии Ангела Меркель заявила по итогам саммита "нормандской четверки" в Париже, что минские договоренности – "не окаменевший документ", и приветствовала предложения президента Владимира Зеленского изменить его.

Пристайко на днях заявил, что встреча глав внешнеполитических ведомств стран "нормандской четверки" может состояться в конце марта.

Представитель Украины в политической подгруппе Трехсторонней контактной группы в Минске Алексей Резников после нормандской встречи заявил, что Украина предложит изменения в Минские соглашения на нормандской встрече в марте или раньше.