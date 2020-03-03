Франция устанавливает контроль над всеми защитными масками - Макрон
Вторник, 3 марта 2020, 17:28
Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что правительство отчуждает все текущие и будущие запасы защитных масок.
Об этом сообщает "Европейская правда".
В своем твите президент заявил, что маски будут распространять среди медицинских работников и людей во Франции, пострадавших от вспышки коронавируса, распространяющегося по стране.
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Правительство во вторник сообщило, что общее количество случаев заражения коронавирусом достигло 204, и зафиксировано четыре случая смерти.
Последним был 92-летний мужчина в Бретани, где зафиксирована концентрация заражений COVID-19 и тысячи детей держат на карантине вне школ.
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