Франция устанавливает контроль над всеми защитными масками - Макрон

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что правительство отчуждает все текущие и будущие запасы защитных масок.

Об этом сообщает "Европейская правда".

В своем твите президент заявил, что маски будут распространять среди медицинских работников и людей во Франции, пострадавших от вспышки коронавируса, распространяющегося по стране.

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Правительство во вторник сообщило, что общее количество случаев заражения коронавирусом достигло 204, и зафиксировано четыре случая смерти.

Последним был 92-летний мужчина в Бретани, где зафиксирована концентрация заражений COVID-19 и тысячи детей держат на карантине вне школ.