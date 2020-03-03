Голова МЗС Швеції почувається "мотивованою" після візиту в Станицю Луганську
Голова МЗС Швеції Анн Лінде заявила, що почувається високомотивованою після відвідин 3 березня зони конфлікту на сході України.
Про це повідомляє "Європейська правда".
"Біля мосту через контактну лінію у Станиці Луганській на сході України. Російська агресія спричинила трагічні спустошення та страждання. Все ж, СММ ОБСЄ та гуманітарні партнери, такі як представництво ООН в Україні, зробили вражаючу роботу. Високомотивована щодо головування Швеції в ОБСЄ в 2021 році", - написала Лінде у своєму Twitter.
At the bridge over the contact line at Stanytsia Luhanska in eastern Ukraine. The Russian aggression has caused tragic devastation & suffering. Still, the @OSCE_SMM & hum’ partners such as @UN_Ukraine do an impressive work. Highly motivated for Sweden’s OSCE chairpersonship 2021. pic.twitter.com/xpW0yTmfbw— Ann Linde (@AnnLinde) March 3, 2020
Accompanied #Sweden’s Foreign Minister @AnnLinde on trip to #Donbas. Visited #StanytsiaLuhanska, witnessed results of #Russia’s aggression, inspected security situation after disengagement, working check-point and restored bridge. Grateful to #Swedish friends for support @SweMFA pic.twitter.com/pMX4jQjjKj— Yehor Bozhok (@YehorBozhok) March 3, 2020
Напередодні у Києві Лінде підкреслила, що санкції проти Росії "повинні діяти, доки залишається причина, через яку їх запровадили". Міністр також пообіцяла приділяти значну увагу Україні у ході головування Швеції в ОБСЄ у 2021 році.