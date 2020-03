Голова МЗС Швеції почувається "мотивованою" після візиту в Станицю Луганську

Голова МЗС Швеції Анн Лінде заявила, що почувається високомотивованою після відвідин 3 березня зони конфлікту на сході України.

Про це повідомляє "Європейська правда".

"Біля мосту через контактну лінію у Станиці Луганській на сході України. Російська агресія спричинила трагічні спустошення та страждання. Все ж, СММ ОБСЄ та гуманітарні партнери, такі як представництво ООН в Україні, зробили вражаючу роботу. Високомотивована щодо головування Швеції в ОБСЄ в 2021 році", - написала Лінде у своєму Twitter.

At the bridge over the contact line at Stanytsia Luhanska in eastern Ukraine. The Russian aggression has caused tragic devastation & suffering. Still, the @OSCE_SMM & hum’ partners such as @UN_Ukraine do an impressive work. Highly motivated for Sweden’s OSCE chairpersonship 2021. pic.twitter.com/xpW0yTmfbw