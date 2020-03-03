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Голова МЗС Швеції почувається "мотивованою" після візиту в Станицю Луганську

Вівторок, 3 березня 2020, 18:20

Голова МЗС Швеції Анн Лінде заявила, що почувається високомотивованою після відвідин 3 березня зони конфлікту на сході України.

Про це повідомляє "Європейська правда".

"Біля мосту через контактну лінію у Станиці Луганській на сході України. Російська агресія спричинила трагічні спустошення та страждання. Все ж, СММ ОБСЄ та гуманітарні партнери, такі як представництво ООН в Україні, зробили вражаючу роботу. Високомотивована щодо головування Швеції в ОБСЄ в 2021 році", - написала Лінде у своєму Twitter.

Напередодні у Києві Лінде підкреслила, що санкції проти Росії "повинні діяти, доки залишається причина, через яку їх запровадили". Міністр також пообіцяла приділяти значну увагу Україні у ході головування Швеції в ОБСЄ у 2021 році.

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