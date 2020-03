Глава МИД Швеции чувствует себя "мотивированной" после визита в Станицу Луганскую

Глава МИД Швеции Анн Линде заявила, что чувствует себя высокомотивированной после посещения 3 марта зоны конфликта на востоке Украины.

Об этом сообщает "Европейская правда".

"У моста через контактную линию в Станице Луганской на востоке Украины. Российская агрессия вызвала трагические опустошения и страдания. Тем не менее, СММ ОБСЕ и гуманитарные партнеры, такие как представительство ООН в Украине, сделали впечатляющую работу. Высокомотивирована в отношении председательства Швеции в ОБСЕ в 2021 году", - написала Линде в своем Twitter.

At the bridge over the contact line at Stanytsia Luhanska in eastern Ukraine. The Russian aggression has caused tragic devastation & suffering. Still, the @OSCE_SMM & hum’ partners such as @UN_Ukraine do an impressive work. Highly motivated for Sweden’s OSCE chairpersonship 2021. pic.twitter.com/xpW0yTmfbw