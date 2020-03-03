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Коронавірус: у Норвегії німецький круїзний лайнер помістили під карантин

Вівторок, 3 березня 2020, 18:22

У Норвегії затримали на карантин німецький круїзний лайнер з 1200 пасажирами на борту через двох пасажирів з підозрою на коронавірус.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на телерадіокомпанію NRK.

Двоє пасажирів, яких мали перевірити на коронавірус, були доставлені на берег в місті Хеугесунн . Корабель повинен був вийти з міського порту в понеділок вдень, але був затриманий на час перевірки пасажирів.

Результати тесту показали, що пасажири не заражені коронавірусом.  Саме тому карантин для лайнера скасували.

"Немає ніякої необхідності тримати пасажирів в карантині. Вони можуть вільно покинути корабель" - сказав лікар інфекційного контролю в муніципалітеті Хеугесунн Тейс Квале.

Якби коронавірус у пасажирів виявили, то 1200 пасажирів могли б бути поміщені на карантин на кораблі. З учорашнього дня нікому з пасажирів не дозволялося залишати круїзне судно.

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Коронавірус Норвегія
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