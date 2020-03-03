Коронавирус: в Норвегии немецкий круизный лайнер поместили под карантин

В Норвегии задержали на карантин немецкий круизный лайнер с 1200 пассажирами на борту из-за двух пассажиров с подозрением на коронавирус.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на телерадиокомпанию NRK.

Двое пассажиров, которых должны были проверить на коронавирус, были доставлены на берег в городе Хеугесунн . Корабль должен был выйти из городского порта в понедельник днем, но был задержан на время проверки пассажиров.

Результаты теста показали, что пассажиры не заражены коронавирусом. Именно поэтому карантин для лайнера отменили.

"Нет никакой необходимости держать пассажиров в карантине. Они могут свободно покинуть корабль" - сказал врач инфекционного контроля в муниципалитете Хеугесунн Тейс Квале.

Если бы коронавирус у пассажиров обнаружили, то 1200 пассажиров могли бы быть помещены на карантин на корабле. Со вчерашнего дня никому из пассажиров не разрешалось покидать круизное судно.