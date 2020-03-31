У Берліні за порушення карантину пропонують штрафувати на 500 євро – ЗМІ

У Берліні за вихід з дому без поважних причин пропонують запровадити штрафи з максимальною санкцією 500 євро.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє видання Tagesspiegel з посиланням на проєкт Сенату Берліна, який є у розпорядженні редакції.

У федеральній землі Берлін розглядають впровадження жорсткіших штрафів за порушення карантинних обмежень.

Зокрема, за вихід з дому без поважних причин, прописаних у переліку, загрожує штраф до 500 євро. За порушення соціального дистанціювання у громадських місцях пропонують запровадити штрафи від 50 до 500 євро. За відсутність документа, що посвідчує особу, можуть впровадити штрафи від 25 до 75 євро.

Берлін запровадив жорсткі карантинні обмеження приблизно тиждень тому. Людям дозволено виходити з дому лише з поважних причин. Як повідомляє видання, за цей час поліція щодня складала десятки протоколів за ігнорування обмежень.

Станом на ранок 31 березня, кількість підтверджених випадків коронавірусу в Німеччині майже досягла 62 тисяч. 583 людини померли від COVID-19 - кількість загиблих зросла на 128 за добу.

Німеччина поки не планує якнайшвидшого припинення або ослаблення обмежень для боротьби з коронавірусом.



Як повідомлялося раніше, у Норвегії на 3800 доларів оштрафували молодого чоловіка, який тричі протягом п'яти днів порушив правила карантину.

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