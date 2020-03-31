В Берлине за нарушение карантина предлагают штрафовать на 500 евро - СМИ

В Берлине за выход из дома без уважительных причин предлагают ввести штрафы с максимальной санкцией 500 евро.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает издание Tagesspiegel со ссылкой на проект Сената Берлина, который имеется в распоряжении редакции.

В федеральной земли Берлин рассматривают внедрение более жестких штрафов за нарушение карантинных ограничений.

В частности, за выход из дома без уважительных причин, прописанных в списке, грозит штраф до 500 евро. За нарушение социального дистанцирования в общественных местах предлагают ввести штрафы от 50 до 500 евро. За отсутствие документа, удостоверяющего личность, могут внедрить штрафы от 25 до 75 евро.

Берлин ввел жесткие карантинные ограничения примерно неделю назад. Людям разрешено выходить из дома только по уважительным причинам. Как сообщает издание, за это время полиция ежедневно составляла десятки протоколов за игнорирование ограничений.

По состоянию на утро 31 марта количество подтвержденных случаев коронавируса в Германии почти достигла 62 тысяч. 583 человека умерли от COVID-19 - число погибших возросло на 128 за сутки.

Германия пока не планирует скорого прекращения или ослабления действующих ограничений для борьбы с коронавирусом.

Как сообщалось ранее, в Норвегии на 3800 долларов оштрафовали молодого человека, который трижды в течение пяти дней нарушил правила карантина.

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