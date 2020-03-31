Прага розміщує безпритульних у готелях через коронавірус

Прага почала розміщувати безпритульних у місцевих готелях, хостелах та інших приміщеннях, щоб обмежити розповсюдження коронавірусу.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Politico.

Місто закрило свої зимові притулки, в яких щодня ночували близько 330 безпритульних, з міркувань ризиків для здоров’я.

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"Наша найближча мета - забезпечити від 330 до 500 ліжок, які дозволять розмістити від однієї третини до половини бездомних в Празі", - сказав Адам Забранський, відповідальний у міській владі за питання житла.

Він додав, що місто взяло приклад із "передового досвіду за кордоном".

"Аналогічний підхід був прийнятий, наприклад, у Чикаго, Лондоні чи Парижі", - пояснив Забранський.

Нагадаємо, глава чеського кризового штабу Роман Примула заявив, що прикордонні обмеження в Чехії через коронавірус можуть тривати до двох років.

Також Чехія посилила коронавірусні обмеження, заборонивши збори більше двох осіб у громадських місцях.