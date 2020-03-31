Прага размещает бездомных в отелях из-за коронавируса
Прага начала размещать бездомных в местных гостиницах, хостелах и других помещениях, чтобы ограничить распространение коронавируса.
Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Politico.
Город закрыл свои зимние приюты, в которых ежедневно ночевали около 330 бездомных, из соображений рисков для здоровья.
"Наша ближайшая цель - обеспечить от 330 до 500 коек, которые позволят разместить от одной трети до половины бездомных в Праге", - сказал Адам Забранский, ответственный в городской власти за вопросы жилья.
Он добавил, что город взял пример с "передового опыта за рубежом".
"Аналогичный подход был принят, например, в Чикаго, Лондоне или Париже", - пояснил Забранский.
Напомним, глава чешского кризисного штаба Роман Примула заявил, что пограничные ограничения в Чехии в связи с коронавирусом могут длиться до двух лет.