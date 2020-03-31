Еврокомиссия отреагировала на предоставление премьеру Венгрии чрезвычайных полномочий

Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен подчеркнула, что внедренные членами ЕС чрезвычайные меры в связи с пандемией коронавируса не должны быть бессрочными.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Politico.

Урсула фон дер Ляйен отметила, что чрезвычайные меры в связи с пандемией не могут быть бессрочными и должны уважать право на свободу слова.

Президент Еврокомиссии не упомянула Венгрию напрямую, однако в своем месседже затронула вопросы, которые отмечают критику мер, введенных страной накануне.

"Чрезвычайно важно, чтобы чрезвычайные меры не нарушали фундаментальных принципов и ценностей, предусмотренных нашими соглашениями. Демократия невозможна без свободных независимых СМИ. Уважение к свободе слова и правовая определенность - это главное в эти смутные времена", - отметила Урсула фон дер Ляйен.

"Любые чрезвычайные меры должны ограничиваться необходимыми и быть пропорциональными, они не должны длиться бессрочно. Более того, правительства должны обеспечить регулярный пересмотр принятых мер", - добавила она.

Президент Еврокомиссии отметила, что Комиссия будет мониторить внедрение странами-членами чрезвычайных мер.

Напомним, накануне парламент Венгрии предоставил правительству полномочия управлять чрезвычайной ситуацией, объявленной в связи с эпидемией коронавируса.

Правительство получило право приостанавливать применение определенных законов, отступать от закона или принимать другие чрезвычайные меры. Закон не имеет ограничений во времени, и его строго критикуют оппоненты в Венгрии, а также международные правозащитные организации.

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