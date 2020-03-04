У Швеції за добу вдвічі збільшилась кількість хворих на коронавірус

У Швеції підтверджено 32 випадки захворювання новим коронавірусом, кількість хворих за день збільшилася вдвічі.

Про це повідомляє "Європейська правда" із посиланням на Expressen.

У вівторок кількість підтверджених випадків у Швеції зросла з 15 до 30. У середу вранці ще два нові підтверджені випадки вірусу підтвердили у регіоні Вестра-Йоталанд.

Половина заражених перебуває у Стокгольмі. Усі пацієнти прибули із районів із поширенням інфекції за межами Швеції, переважна більшість - із Північної Італії. Також відомо, що один чоловік заразився в Ірані.

Як повідомлялося, лише у 7 із 27 держав Європейського Союзу до сьогодні не зафіксовані випадки поширення COVID-19.

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