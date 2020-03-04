В Швеции за сутки вдвое увеличилось количество больных коронавирусом

В Швеции подтверждены 32 случая заболевания новым коронавирусом, количество больных за день увеличилось вдвое.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Expressen.

Во вторник количество подтвержденных случаев коронавируса в Швеции выросло с 15 до 30. В среду утром еще два новых подтвержденных случая вируса подтвердили в регионе Вестра-Гёталанд.

Половина зараженных находится в Стокгольме. Все пациенты прибыли из районов с распространением инфекции за пределами Швеции, подавляющее большинство – из Северной Италии. Также известно, что один человек заразился в Иране.

Как сообщалось, только в 7 из 27 государств Европейского Союза до сих пор не зафиксированы случаи распространения COVID-19.

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