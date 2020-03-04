В Германии подтвердили 44 новых случая коронавируса

Число подтвержденных случаев коронавируса в Германии выросло до 240 в среду, по сравнению с 196 во вторник днем, сообщил Институт Роберта Коха (RKI).

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Reuters.

Пятнадцать из 16 федеральных земель Германии сообщили о случаях нового коронавируса, больше всего пострадала западная земля Северный Рейн-Вестфалия.

Германия не сообщала ни об одном смертельном случае в результате коронавируса, который возник в китайском мегаполисе Ухань в конце прошлого года и быстро распространяется по всему миру.

Как сообщалось, только в шести из 27 государств Европейского Союза до сих пор не зафиксированы случаи распространения COVID-19.

Читайте также: "Италия в плену коронавируса: как возникла и как останавливают вспышку эпидемии в Европе",

"Побег от стабильности: как коронавирус повлияет на экономику мира, Европы и Украины".