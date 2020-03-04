Пристайко став віцепрем’єром з питань інтеграції до ЄС і НАТО

Колишній глава МЗС України Вадим Пристайко призначений на посаду віцепрем'єра з питань європейської та євроатлантичної інтеграції.

Про це повідомляє "Європейська правда".

Верховна Рада на позачерговому скликанні у середу 277 голосами проголосувала за склад нового уряду Дениса Шмигаля, у якому Пристайко обійняв нову посаду.

Пристайко, перш ніж очолити МЗС, працював заступником глави офісу президента та очолював представництво України при НАТО у Брюсселі.

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Як повідомлялось, у середу президент Зеленський вніс до парламенту кандидатуру Дмитра Кулеби для призначення міністром закордонних справ. Пристайка ж, який обіймав цю посаду, вирішили призначити віцепрем'єром замість Кулеби.

Про те, що президент Володимир Зеленський може змінити міністра закордонних справ, повідомлялося ще на початку лютого.

"Із Пристайком дивна ситуація, він хороший дипломат, але як міністр себе не проявив. За ці декілька місяців він зіпсував відносини майже з усіма в команді. І його треба міняти, але в ОП ще не прийняли остаточного рішення", – розповідав співрозмовник "Української правди" в Офісі президента.

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