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Пристайко стал вице-премьером по вопросам интеграции в ЕС и НАТО

Среда, 4 марта 2020, 19:38

Бывший глава МИД Украины Вадим Пристайко назначен на должность вицепремьера по вопросам европейской и евроатлантической интеграции.

Об этом сообщает "Европейская правда".

Верховная Рада на внеочередном созыве в среду 277 голосами проголосовала за состав нового правительства Дениса Шмигаля, в котором Пристайко занял новую должность.

Как сообщалось, в среду президент Зеленский внес в парламент кандидатуру Дмитрия Кулебы для назначения министром иностранных дел. Пристайко же, который занимал эту должность, решили назначить вице-премьером вместо Кулебы.

О том, что президент Владимир Зеленский может поменять министра иностранных дел, сообщалось еще в начале февраля.

"С Пристайко странная ситуация, он хороший дипломат, но как министр себя не проявил. За эти несколько месяцев он испортил отношения почти со всеми в команде. И его надо менять, но в ОП еще не приняли окончательного решения", - рассказывал собеседник "Украинской правды "в Офисе президента.

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"Формула Зеленского", санкции, путь к НАТО и Донбасс: большое интервью министра Пристайко".

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