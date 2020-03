Канадський міністр зустрівся з двома главами МЗС України за 24 години

У зв’язку зі змінами в уряді глава МЗС Канади, який прибув з візитом до України, впродовж доби зустрівся відразу з двома міністрами закордонних справ України.

Про це повідомляє "Європейська правда".

Цей перебіг подій у своєму Twitter підкреслив новопризначений глава МЗС Дмитро Кулеба і написав жартівливий твіт.

"Міністр закордонних справ Канади Франсуа-Філіп Шампань може по-справжньому претендувати на рекорд Гіннеса: він зустрівся з двома міністрами закордонних справ України всього за 24 години", - написав Кулеба у твіті 5 березня після зустрічі з Шампанем.

🇨🇦 Canada’s Foreign Minister @FP_Champagne can truly claim a Guinness record: he has met two Ukrainian foreign ministers in just 24 hours 🙂



On a serious note, I greatly appreciate Canada’s consistent support 🇨🇦🇺🇦Ukraine is lucky to have a true friend in this challenging world! pic.twitter.com/uS01gBl6Df