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Канадський міністр зустрівся з двома главами МЗС України за 24 години

П'ятниця, 6 березня 2020, 09:22

У зв’язку зі змінами в уряді глава МЗС Канади, який прибув з візитом до України, впродовж доби зустрівся відразу з двома міністрами закордонних справ України.

Про це повідомляє "Європейська правда".

Цей перебіг подій у своєму Twitter підкреслив новопризначений глава МЗС Дмитро Кулеба і написав жартівливий твіт.

"Міністр закордонних справ Канади Франсуа-Філіп Шампань може по-справжньому претендувати на рекорд Гіннеса: він зустрівся з двома міністрами закордонних справ України всього за 24 години", - написав Кулеба у твіті 5 березня після зустрічі з Шампанем.

4 березня, коли Верховна Рада призначила Кулебу міністром, Шампань провів зустріч та пресконференцію з його попередником Вадимом Пристайком. На зустріч з пресою канадський міністр кілька разів зазначав, що його український колега під тиском часу, тому слід поквапитись з пресконференцію.

Відразу після зустрічі з пресою Пристайко вирушив  до Верховної ради, яка звільнила його з посади, а потім призначила віцепрем’єром замість Кулеби.

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