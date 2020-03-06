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Канадский министр встретился с двумя главами МИД Украины за 24 часа

Пятница, 6 марта 2020, 09:22

В связи с изменениями в правительстве глава МИД Канады, который прибыл с визитом в Украину, в течение суток встретился сразу с двумя министрами иностранных дел Украины.

Об этом сообщает "Европейская правда".

Этот ход событий в своем Twitter подчеркнул новоназначенный глава МИД Дмитрий Кулеба и написал шуточный твит.

"Министр иностранных дел Канады Франсуа-Филипп Шампань может по-настоящему претендовать на рекорд Гиннеса: он встретился с двумя министрами иностранных дел Украины всего за 24 часа", - написал Кулеба в твиттере 5 марта после встречи с Шампанем.

4 марта, когда Верховная рада назначила Кулебу министром, Шампань провел встречу и пресс-конференцию с его предшественником Вадимом Пристайко. На встречу с прессой канадский министр несколько раз отмечал, что его украинский коллега под давлением времени, поэтому следует поторопиться с пресс-конференцией.

Сразу после встречи с прессой Пристайко отправился в Верховную раду, которая освободила его от должности, а затем назначила вице-премьер вместо Кулебы.

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Канада МИД
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