Канадский министр встретился с двумя главами МИД Украины за 24 часа

В связи с изменениями в правительстве глава МИД Канады, который прибыл с визитом в Украину, в течение суток встретился сразу с двумя министрами иностранных дел Украины.

Об этом сообщает "Европейская правда".

Этот ход событий в своем Twitter подчеркнул новоназначенный глава МИД Дмитрий Кулеба и написал шуточный твит.

"Министр иностранных дел Канады Франсуа-Филипп Шампань может по-настоящему претендовать на рекорд Гиннеса: он встретился с двумя министрами иностранных дел Украины всего за 24 часа", - написал Кулеба в твиттере 5 марта после встречи с Шампанем.

🇨🇦 Canada’s Foreign Minister @FP_Champagne can truly claim a Guinness record: he has met two Ukrainian foreign ministers in just 24 hours 🙂



On a serious note, I greatly appreciate Canada’s consistent support 🇨🇦🇺🇦Ukraine is lucky to have a true friend in this challenging world! pic.twitter.com/uS01gBl6Df