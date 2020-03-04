Канада і Україна: Іран має невідкладно дати доступ до чорних скриньок літака МАУ

Міністр закордонних справ Канади Франсуа-Філіп Шампань та глава МЗС України Вадим Пристайко закликали Іран невідкладно надати доступ до чорних скриньок збитого літака МАУ, які досі є в розпорядженні іранської влади.

Про це вони заявили на брифінгу в Києві у середу, повідомляє "Європейська правда".

"Вже пройшло понад 30 днів з часу катастрофи і отримання доступу до чорних скриньок є дуже важливим та відповідає міжнародному праву. Якщо ми не отримаємо домтуп, то міжнародне законодавство порушується", - сказав Шампань.

Він наголосив, що доступ до бортових самописців повинен бути наданий невідкладно.

"У нас усіх, у міжнародної спільноти, є запитання, і ми очікуємо від Ірану почути відповіді", - сказав канадський дипломат.

Заклик канадського колеги підтримав і Пристайко, відзначивши, що Іран не в змозі самостійно розшифрувати чорні скриньки.

"На сьогодні вже пройшло більше місяця (з того часу, як Іран почав досліджувати скриньки – ЄП) і ми говоримо, що у нас є достатньо підстав говорити про те, що Іран не має достатньо технічних і людських можливостей, щоб отримати необхідну інформацію", - сказав міністр.

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"Більше того, у нас не тільки є підстави. Формально кажучи, ці скриньки належать нам. Тому що збитий літак був наш", - підкреслив глава МЗС.

Нагадаємо, літак Boeing-737 авіакомпанії МАУ, який прямував рейсом PS 752 Тегеран - Київ, розбився незабаром після зльоту 8 січня. На борту перебували 167 пасажирів і 9 членів екіпажу, всі вони загинули.

11 січня після днів заперечень іранські військові офіційно визнали, що "ненавмисно" збили український пасажирський літак.

В лютому міністри 5 держав, чиї громадяни загинули на борту літака, зробили спільну заяву про те, що Іран нездатний розшифрувати чорні скриньки та має віддати їх на розшифрування іншій стороні.