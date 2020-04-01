У США лікарям забороняють розповідати про брак засобів у боротьбі з епідемією

У США лікарні погрожують звільненням медичним працівникам, які оприлюднюють свої умови праці під час пандемії коронавірусу.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Bloomberg.

Мін Лін, лікар відділення невідкладної допомоги у штаті Вашингтон, заявив, що в п'ятницю він залишився без роботи, тому що дав інтерв'ю з приводу посту у Facebook з детальним описом того, що він вважав неадекватним захисним спорядженням та тестуванням. У Чикаго медсестру звільнили після того, як вона написала колегам по електронній пошті, що хоче носити маску з більшим захистом під час чергування. У Нью-Йорку система охорони здоров'я Нью-Йоркського університету Лангоне попередила співробітників, що вони можуть бути звільнені, якщо будуть спілкуватися із засобами масової інформації без дозволу.

"Лікарні надягають намордники на медсестер та інших медичних працівників у спробі зберегти свій імідж. Це обурливо", - сказала Рут Шуберт, прессекретар Асоціації медсестер штату Вашингтон.

У лікарнях традиційно існували суворі вимоги до засобів масової інформації для захисту приватного життя пацієнтів. Але пандемія відкрила нову еру, зазначила Шуберт.

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Медичні працівники "повинні мати можливість розповісти громадськості, що насправді відбувається всередині установ, де вони доглядають за пацієнтами з COVID-19", - вважає вона.

З початку епідемії багато лікарів, медсестер та інших медичних працівників вийшли в соціальні медіа, щоб висловити глибоку стурбованість відсутністю захисного обладнання. Деякі пости медиків стали вірусними, ними поділилися сотні тисяч разів.

При цьому закони про конфіденційність забороняють розголошувати конкретну інформацію про пацієнтів, але не забороняють обговорювати загальні умови праці.

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