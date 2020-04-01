В США врачам запрещают рассказывать о нехватке средств в борьбе с эпидемией

В США больницы угрожают увольнением медицинским работникам, которые обнародуют свои условия труда во время пандемии корона вируса.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Bloomberg.

Мин Лин, врач отделения неотложной помощи в штате Вашингтон, заявил, что в пятницу он остался без работы, потому что дал интервью по поводу поста в Facebook с подробным описанием того, что он считал неадекватным защитным оборудованием и тестированием. В Чикаго медсестру уволили после того, как она написала коллегам по электронной почте, что хочет носить маску с более сильной защитой во время дежурства. В Нью-Йорке система здравоохранения Нью-Йоркского университета Лангоне предупредила сотрудников, что они могут быть уволены, если будут общаться со средствами массовой информации без разрешения.

"Больницы надевают намордники на медсестер и других медицинских работников в попытке сохранить свой имидж. Это возмутительно", - сказала Рут Шуберт, пресс-секретарь Ассоциации медсестер штата Вашингтон.

В больницах традиционно существовали строгие требования к средствам массовой информации для защиты частной жизни пациентов. Но пандемия открыла новую эру, отметила Шуберт.

Читайте также Госдеп США подтвердил первую смерть сотрудника от коронавируса

Медицинские работники "должны иметь возможность рассказать общественности, что происходит внутри учреждений, где они ухаживают за пациентами с COVID-19", - считает она.

С начала эпидемии много врачей, медсестер и других медицинских работников вышли в социальные медиа, чтобы выразить глубокую обеспокоенность отсутствием защиты. Некоторые посты медиков стали вирусными, ими поделились сотни тысяч раз.

При этом законы о конфиденциальности запрещают разглашать конкретную информацию о пациентах, но не запрещают обсуждать общие условия труда.

Читайте также: Коронавирус, помноженный на Трампа: почему США оказались не готовы к эпидемии.