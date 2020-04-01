Італія продовжила жорсткий карантин до 13 квітня

Уряд Італії вирішив продовжити жорсткі обмеження на пересування громадян і подорожі, запроваджені у зв’язку з епідемією коронавірусу, до 13 квітня.

Про це заявив міністр охорони здоров’я Італії Роберто Сперанца, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на La Stampa.

"Якщо ми поквапимося з деякими кроками, ми ризикуємо звести зусилля останніх найскладніших тижнів нанівець. Це єдиний дієвий спосіб перезапустити двигуни нашої економіки, відновити соціальний вимір нашого життя і знову завоювати наші невід'ємні свободи", - заявив він.

Раніше міністр заявляв про необхідність продовжити режим карантину як мінімум до Великодня, який випадає на 12 квітня.

"Саме із вказівок науково-технічного комітету виникає рішення уряду підтвердити до 13 квітня всі заходи з обмеження економічної діяльності та пересувань приватних осіб", - сказав Сперанца.

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За його словами, дорога до перемоги над коронавірусом ще довга через відсутність вакцини.

"Стережіться легковажного оптимізму: важливо не сплутати перші позитивні сигнали зі стишеним звуком сирени", - заявив міністр.

Жорсткий карантин на території Італії діє з 10 березня.

Від початку епідемії в Італії 105 792 людини заразились коронавірусом. За минулу добу у зв’язку з коронавірусом в Італії померли 837 людей - загальна кількість жертв пандемії склала 12 428 осіб.