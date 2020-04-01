Италия продолжила жесткий карантин до 13 апреля

Правительство Италии решило продолжить жесткие ограничения на передвижение граждан и путешествия, введенные в связи с эпидемией коронавируса, до 13 апреля.

Об этом заявил министр здравоохранения Италии Роберто Сперанца, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на La Stampa.

"Если мы поторопимся с некоторыми шагами, мы рискуем свести усилия последних сложных недель на нет. Это единственный действенный способ перезапустить двигатели нашей экономики, восстановить социальное измерение нашей жизни и вновь завоевать наши неотъемлемые свободы", - заявил он.

Ранее министр заявлял о необходимости продлить режим карантина как минимум до Пасхи, которая выпадает на 12 апреля.

"Именно с указаниями научно-технического комитета возникает решение правительства подтвердить до 13 апреля все меры по ограничению экономической деятельности и передвижений частных лиц", - сказал Сперанца.

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По его словам, дорога к победе над коронавирусом еще долгая из-за отсутствия вакцины.

"Опасайтесь легкомысленного оптимизма: важно не спутать первые позитивные сигналы с тихим звуком сирены", - заявил министр.

Жесткий карантин на территории Италии действует с 10 марта.

С начала эпидемии в Италии 105 792 человека заразились коронавирусом. За минувшие сутки в связи с коронавирусом в Италии умерли 837 человек - общее количество жертв пандемии составило 12 428 человек.