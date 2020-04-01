Коронавірус: у Бельгії за добу одужала найбільша кількість людей від початку пандемії

У Бельгії за добу з лікарень виписали рекордну кількість людей, які вилікувалися від коронавірусу.

Як повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Le Soir, такі дані оприлюднили органи охорони здоров’я.

За останні 24 години у Бельгії з лікарень виписали 436 людей, які вилікувалися від коронавірусу. Це найбільший добовий показник тих, хто одужав, з початку пандемії.

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Загалом в країні від коронавірусу одужали вже 2132 людей.

Водночас, за добу виявили 1189 нових підтверджених випадків, госпіталізували ще 560 пацієнтів.

Від ускладнень хвороби за останні 24 години померли 123 людини, збільшивши кількість загиблих до 828. Вчора загинули 98 людей, у тому числі 12-річна дівчинка.

Загалом у лікарнях знаходяться майже 5 тисяч хворих, з них 1088 – у відділах інтенсивної терапії, що складає близько 54% місць.



"Ще рано прогнозувати, коли ми досягнемо піку або певної стабілізації… Ми робимо усе можливе, щоб бути спроможними прийняти більшу кількість пацієнтів", - зазначає Еммануель Андре, речник кризового центру федеральної служби громадського здоров’я (SPF Santé publique).

Найбільше виявлених випадків, 58% - у Фландрії, на другому місці – Валлонія (29%) та Брюссель (11%).



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