Коронавирус: в Бельгии за сутки выздоровело наибольшее количество людей с начала пандемии

В Бельгии за сутки из больниц выписали рекордное количество людей, которые вылечились от коронавируса.

Как сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Le Soir, такие данные обнародовали органы здравоохранения.

За последние 24 часа в Бельгии из больниц выписали 436 человек, излечившихся от коронавируса. Это самый большой суточный показатель тех, кто выздоровел, с начала пандемии.

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В целом по стране от коронавируса выздоровели уже 2132 человек.

В то же время за сутки выявили 1189 новых подтвержденных случаев, госпитализировали еще 560 пациентов.

От осложнений болезни за последние 24 часа умерли 123 человека, увеличив количество погибших в 828. Вчера погибли 98 человек, в том числе 12-летняя девочка.

Всего в больницах находятся почти 5000 больных, из них 1088 - в отделениях интенсивной терапии, составляет около 54% ​​мест.

"Еще рано прогнозировать, когда мы достигнем пика или определенной стабилизации... Мы делаем все возможное, чтобы быть в состоянии принять большее количество пациентов", - отмечает Эммануэль Андре, представитель кризисного центра федеральной службы общественного здоровья (SPF Santé publique).

Больше всего выявленных случаев, 58% - во Фландрии, на втором месте - Валлония (29%) и Брюссель (11%).

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